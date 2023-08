Pittem viert 400 jaar Ferdinand Verbiest met wandelingen, fietsroutes vernieuwd bezoekerscentrum

Nog het hele najaar vieren ze in Pittem 400 jaar Ferdinand Verbiest (1623-1688). De missionaris uit Pittem trok onder meer naar China waar hij mee verantwoordelijk was voor de wijziging van de Chinese kalender.

Na zijn studies aan onder meer de Universiteit van Leuven trok Ferdinand Verbiest naar China waar hij aan de basis stond van de uitbouw van het Oude Observatorium in Peking, dat trouwens nog altijd bestaat. Hij was mee verantwoordelijk voor de wijziging van de Chinese kalender, gebaseerd op zijn sterrenkundige waarnemingen.

Behalve astronoom was Verbiest ook missionaris, uitvinder, diplomaat en ingenieur. Hij behoorde tot de meest intieme kring van de toenmalige keizer van China. Verbiest overleed in China na een val van zijn paard. Bij zijn overlijden bekostigde de keizer een staatsbegrafenis en praalgraaf.

Ferdinand Verbiestcentrum

In 2010 opende Pittem het Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest. Je kan er kennismaken met het leven en de talrijke realisaties van Verbiest.

Met geld van Toerisme Vlaanderen kreeg het centrum dit jaar een grondige opfrissing en werd het omgedoopt tot het Ferdinand Verbiest Experience Center. “Dankzij een nieuwe ‘look and feel’, met een nieuwe animatie over Ferdinand Verbiest, een eigentijds onthaal en een polyvalent gedeelte, kreeg het centrum een interactieve beleving”, duidt schepen van Cultuur Heidi Lievrouw.

Wandelingen en fietsroutes

Tijdens een 2,5 kilometerlang parcours in het weekend van 9 en 10 september staat Verbiest centraal. De twee lokale theatergezelschappen, Loridans Kring en Theater Binnenstebuiten brengen hem opnieuw tot leven in zes scènes.

Ook kan je nog altijd de fietsroute van 44 kilometer afleggen, langs Pittem, Meulebeke, Ardooie, Wingene en Tielt. Die is nu na dertien jaar onder handen genomen. De fietsbrochure steekt in een hedendaags jasje en trekt de aandacht naar enkele nieuwe stopplekken en bezienswaardigheden. Als wandelaar kan je de erfgoedwandeling stappen, langs historische panden en plekjes. Voor kinderen is er een zoektocht aan verbonden.

Handelsmissie

Ferdinand Verbiest wordt niet alleen in West-Vlaanderen herdacht. Ook in China laten ze de geboortedag op 9 oktober niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo organiseert de Provincie West-Vlaanderen een missie naar China.

In China is de Pittemnaar er - onder de naam Nán Huáirén - gekend door zijn bijdrage aan de Chinese wetenschappen. Op 20 oktober houden ze in het Oude Observatorium in hoofdstad Peking een herdenkingsmoment. Daar liggen nog instrumenten die Verbiest heeft gebouwd, zoals een sextant en een thermometer.