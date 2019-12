Pittemnaar aangehouden voor doodsbedreigingen tegen politie

In de woning langs de Brugsesteenweg in Pittem speelde zich een ernstige familiale ruzie af. Over de precieze omstandigheden van dat conflict doet het parket geen uitspraken. In ieder geval keerde de bewoner zich naar aanleiding van die familiale problemen tegen de politie. Om zijn arrestatie veilig te laten verlopen, werden daarom de speciale eenheden ingeschakeld. Uiteindelijk vielen er geen gewonden.

De verdachte werd na verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem dinsdag aangehouden op verdenking van doodsbedreigingen aan het adres van de politiemensen. Vrijdag zal de Brugse raadkamer beslissen of hij langer in de gevangenis moet blijven

