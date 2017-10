Pittige discussie door brandweeractie

Een actie van de brandweer bij de start van de gemeenteraad van Kortrijk is maandagavond geëindigd in een vrij bitse discussie tussen burgemeester Van Quickenborne en oppositieraadslid Stefaan De Clerck.

Een delegatie van de brandweerzone Fluvia kwam, voor de start van de Kortrijkse gemeenteraad, aan de ingang postvatten. De brandweermannen vrezen, onder meer door onderbemanning 's nachts, dat ze de veiligheid in de zone onvoldoende kunnen waarborgen.

Wanneer één van de vakbondsmensen verhaal gaat halen bij burgemeester Van Quickenborne, krijgt hij de uitleg dat de vraag eigenlijk aan de foute persoon wordt gesteld. Wat klopt, want niet Van Quickenborne maar Claude Croes (burgemeester van Deerlijk) is voorzitter van de brandweerzone. Dat antwoord is echter niet naar de zin van oud-burgemeester Stefaan De Clerck. Die verwijt Van Quickenborne dat hij alles zo maar van zich afschuift. Waarop de twee kemphanen in een woordenwisseling uitbarsten, onder het oog van onze camera...

Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, staan de zaken plots weer iets scherper in het Kortrijkse politieke landschap.