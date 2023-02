Piv Huvluv staat 25 jaar op de planken

Piv Huvluv uit Oostende staat 25 jaar op de planken en dat werd zaterdagavond met een heel bijzondere show gevierd. We zagen de stand-upcomedian in verschillende rollen in West-Vlaamse televisieseries, maar het podium is duidelijk zijn biotoop.

25 jaar en 8 theatershows later staat Piv Huvluv voor het eerst voor een publiek van 1200 mensen. Een verjaardagsshow in Expo Waregem om nooit te vergeten. Maar Piv blijft zijn rustige en minzame zelve: “Dat is nu al 12 jaar dat ik dat als beroep kan doen en 25 jaar actief blijven, dat is ongelofelijk.”

Piv Huvluv is een atypische stand-up comedian, geen moppentapper. Hij kan als geen ander het publiek meevoeren in een banaal verhaal, maar hij is meesterlijk in zijn humoristische eenvoud. Het lijkt alsof hij moeiteloos alles ter plaatse verzint. Dit is een humorist buiten categorie.

Gisteren deelde Piv het podium met collega's Gili en Ygor en ook met Wouter Deprez.