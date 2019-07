Een pizzeria is in het winkel-wandelcentrum van Kortrijk verzegeld na de vondst van een cannabisplantage op de bovenverdieping en achterbouw van het pand.

Het was een buur die de politie had verwittigd. Het is al de tweede pizzazaak in een week tijd die als dekmantel voor drugs wordt ontmaskerd. Er werden 600 planten aangetroffen. De uitbater werd opgepakt, net als twee anderen. De politie en het gerecht pluizen de zaak verder uit.