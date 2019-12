Plaag van diefstallen in auto's in Kortemark

De politiezone Polder waarschuwt voor inbrekers die het gemunt hebben op waardevolle voorwerpen in personenwagens. In de regio Kortemark alleen al zijn de laatste weken een twintigtal inbraken gemeld.

Het aantal auto-inbraken in Kortemark is de voorbije anderhalve maand fors gestegen, vannacht was er nog één in de Torhoutstraat. De inbrekers hebben het gemunt op onder meer portefeuilles, gsm's en handtassen. De politie is een onderzoek gestart naar de daders, die meestal weinig schadesporen achterlaten.

“Laat geen waardevolle spullen in de wagen rondslingeren, en al zeker niet zichtbaar”, geeft commissaris Johan Geeraert als preventietip. “We merken bovendien op dat veel mensen hun auto nog altijd niet afsluiten, waardoor ze het voor de dieven wel heel erg makkelijk maken”.

Ook het aantal inbraken in tuinhuizen is de jongste weken fors gestegen.