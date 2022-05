Plaatselijk veel neerslag en watergladheid op de weg

De buienlijn trekt van rond de middag van west naar oost over ons land en dus komt West-Vlaanderen het eerst aan de beurt. Veel neerslag plaatselijk, tot meer dan 20 liter bij Houthulst bijvoorbeeld maar tot felle onweersbuien zoals boven Limburg is het bij ons gelukkig niet gekomen. In het verkeer is het wel opletten geblazen. Op de snelweg mag je niet sneller rijden dan 90 kilometer per uur want er is gevaar voor watergladheid en slippartijen.

Uit de facebookgroep 'De regenmeter' kwamen onder andere volgende meldingen binnen over onze provincie. Let wel, dit gaat om momentopnames.