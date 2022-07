Plafond van raadzaal in Lichtervelde stort naar beneden, groot drama vermeden

In Lichtervelde is het plafond van de raadzaal woensdagochtend naar beneden gestort. Dat gebeurde enkele minuten nadat er een vergadering had plaatsgevonden. De burgemeester is dus aan een groot drama ontsnapt.

Een luide knal in het gemeentehuis van Lichtervelde woensdagvoormiddag maakt duidelijk dat het serieus is. Als het personeel een kijkje gaat nemen in de raadzaal, zien ze dat het plafond er helemaal naar beneden is gestort.

Geen menselijke schade

Gelukkig blijft het bij materiële schade, al kon het ook erger. Burgemeester Ria Pattyn was enkele minuten voor het incident nog aanwezig in de raadzaal voor een vergadering. Geen menselijk drama dus, maar de schok is groot.

"Volgens mij hebben de ophangpunten van het vals plafond het begeven. Alles is in een golfbeweging naar beneden gekomen. Eerst de ene kant, daarna de rest, zoals een domino-effect", zegt schepen van Patrimonium Jos Goethals.

De raadzaal is de meest gebruikte zaal in het gemeentehuis. Daar komt de gemeenteraad samen, worden vergaderingen gehouden en vinden persmomenten plaats. Hoe groot de schade precies is, moet blijken na de opruimingswerken.