Plan voor aantrekkelijke Heulebeek met minder wateroverlast

Een plan met 26 actiepunten moet op termijn zorgen voor oplossingen voor de Heulebeek. De waterkwaliteit is niet goed, waardoor ze vaak stinkt, en bij veel regen is er wateroverlast.

Maar de steden en gemeenten waar de beek doorstroomt hebben nu een riviercontract ondertekend. Op die manier willen samen met de provincie en andere organisaties werken aan snelle oplossingen.

Met een contract beloven steden en gemeenten om de Heulebeek aantrekkelijker te maken. Samen, en mét de beheerder van die Heulebeek: de Vlaamse Milieumaatschappij.

"Wij kunnen niet als waterbeheerder enkel binnen de bedding de problemen oplossen", zegt Maarten Goegebeur van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Dat moet eigenlijk in heel de vallei aangepakt worden en iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen."

"Ik denk dat het een eerste stap is met veel partners in het verhaal. maar we moeten ook met de inwoners overleggen en ik denk dat het versterkend is dat we dan met zo'n grote groep er voor kunnen gaan", zegt Stijn Tant, schepen van Groenbeleid in Wevelgem.

Tegen wateroverlast

De problemen zijn niet min: droogte in de zomer, het stinkt door de slechte waterkwaliteit, maar we kennen de Heulebeek natuurlijk vooral van de wateroverlast. Maar in het riviercontract staan daarvoor 26 actiepunten.

"We zijn overeengekomen met al die partners waar we de komende vijf jaar aan werken: daar zijn grote projecten bij, zoals we een stuk van de Heulebeek gaan openleggen. Dat zijn complexe projecten, er moet soms nog een aannemer aangesteld worden. dus sommige gaan nog een tijdje duren, andere projecten kunnen op korte termijn zichtbaar worden."

Enkele gemeenten keken al een tijd uit naar een concreet actieplan. Vorig jaar zei een ongeduldige burgemeester van Moorslede Ward Vergote het zo:

"We zijn er twee jaar over aan het spreken, dus ik denk dat ik eens wat actie mag zien."

Met een engagement op tafel klinkt het vandaag zo: "Ik blijf nog altijd een beetje op mijn honger zitten, het zijn de acties voor mij die tellen. Maar in het riviercontract staan er acties die kunnen leiden tot het resultaat dat we wensen, dat we de voeten droog kunnen houden", aldus de burgemeester.

Plannen worden acties

De streek van Moorslede en Dadizele liep in het verleden al vaker onder, omdat de Heulebeek het water niet kon slikken. "Het dringendste is een uitbaggering van de Heulebeek aan het bufferbekken en de Mandellaan, dat er een grondig onderhoud komt van die bedding, ook een grote buffering aan het Dadipark van 45.000 kubieke meter."

Plannen worden dus stilaan acties, al moeten we ons geen illusies maken: voor alle problemen zijn opgelost zal nog wel wat water door de Heulebeek stromen.