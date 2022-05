Plannen om brandweeropleiding te hervormen, te weinig vrijwilligers

De plannen moeten meer mensenoverhalen om bij de brandweer te gaan. Want er zijn vrijwilligers te weinig. In onze provincie zijn het er al 200 minder dan enkele jaren geleden. De grootste daling in Vlaanderen. Federaal parlementslid voor Vooruit Melissa Depraetere uit Harelbeke zet mee haar schouders onder de hervormingsplannen.

Melissa Depraetere, federaal parlementslid Vooruit: "We willen vooral twee dingen doen. Ten eerste de opleiding hervormen. Want we merken dat heel veel brandweervrijwilligers de voorbije jaren afhaken. En nabijheid is één van de belangrijkste aspecten voor de vrijwilligers. Als ze het gevoel hebben dat ze zich echt voor hun eigen gemeente, hun eigen regio kunnen inzetten, dan zal dat veel meer lonen. We willen die opleiding dichter brengen. En we willen die ook toegankelijker maken, want de balans werk en privé is voor iedereen moeilijk, maar zeker voor brandweervrijwilligers waar we veel van verwachten. Een tweede zaak is veel meer sensibiliseren. Bijvoorbeeld bij de jeugd ervoor zorgen dat ze in het vijfde en zesde middelbaar in aanraking komen met veiligheidscursussen, waarbij ze leren wat de brandweer doet."