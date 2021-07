Plannen voor extra bos stoten op verzet bij... Natuur en Bos

De stad Diksmuide reageert vol onbegrip, zeker omdat Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir lokale besturen oproept om meer bos te creëren.

Diksmuide wil meer dan 10 hectare bos creëren, onder meer ten noordoosten van Esen in de buurt van de Handzamevaart. De stad wil de bestaande bomen, waaronder populieren en elzen, met elkaar verbinden tot één bos van zo’n 4 hectare groot. Schepen van Milieu Marc Deprez: “We zijn vragende partij na de oproep Zuhal Demir om bij te bebossen. Dit is de ideale locatie met clusters van bomen. De overgang naar bosrijk gebied in Koekelare en Vladslo.”

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB), dat deels eigenaar is van de gronden, ziet een omvorming van dat stuk broeken tot bos niet zitten. Want dan verdwijnen weidevogels zoals de kievit uit dit gebied. Floris Verhaeghe, Agentschap Natuur en Bos: “We bevinden ons in de Handzamevallei, die onderdeel is van het vogelrichtlijngebied en focust op vogels in open landschap. Die bossen horen daar niet thuis. Ze hebben een verstorende impact op de broedvogels honderden meters errond.” (lees verder onder de foto)

Er is volgens het agentschap maar één optie: de bestaande bomen rooien.

Ook in Woumen wil Diksmuide een oude stortplaats vlakbij de IJzer bebossen, na sanering van de vervuilde grond. Maar ook hier stuit de stad op verzet van ANB dat het open moeraslandschap rond de Blankaart wil herstellen.

Nieuw overleg is volgens de stad nodig om uit de patstelling te raken.