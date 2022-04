Plannen voor waterstofbunkerstation in Oostende

Haven Oostende, windturbinebedrijf Parkwind en rederij GEOxyz willen er samen in investeren. Het waterstofbunkerstation moet er over twee jaar zijn, maar het project zal niet meteen helemaal groen en duurzaam zijn.

In de voorhaven van Oostende

De Foxtrotsite, heel centraal in de voorhaven van Oostende, daar zou het waterstofbunkerstation komen. Nu al zijn daar bedrijven voor hernieuwbare energie gevestigd.

"Wij willen ook onze rol spelen in de transitie. we willen nu voor dit specifiek project in een eerste fase ervoor zorgen dat schepen kunnen opladen, tanken in de haven van Oostende", zegt Charlotte Verkeyn, schepen van haven in Oostende.

Schepen op waterstof

Welke schepen in Oostende waterstof gaan tanken is niet duidelijk. Maar scheepvaartpartner GeoXYZ wil schepen laten bouwen die op waterstof varen. In het bunkerstation gaat het wel nog niet om groene of duurzame waterstof.

"Nu zal het geleverd worden via de haven van Antwerpen. Via een schip dan. dat klopt", zegt Charlotte Verkeyn.

Experts volgen project van dichtbij

Klimaatexpert Pieter Boussemaere van de Vives Hogeschool in Brugge zal het project van dichtbij volgen. Hij is wat afwachtend.

"Als dat grijze waterstof is, heeft dat meestal geen klimaatvoordeel. Integendeel zelfs, als dat grijze waterstof is, is dat zelfs nog slechter dan bunkerdiesel. Maar goed. Het is een leerproces. Het is goed dat we dingen uitproberen. Het wordt kwestie om die waterstof snel groen te krijgen."

Oostende was 3 jaar geleden ook al eens kandidaat voor de bouw van een groene waterstofcentrale. Maar daarvoor is bijzonder veel elektriciteit nodig en ook dat is in Oostende nog niet meteen, in overschot, voorhanden.