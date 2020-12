Plannen voor zes windturbines in Beernem en Oostkamp

Twee grote projecten van de laatste twee jaar in Beernem zijn afgevoerd na protest van buurtbewoners. Maar nu was er vanmiddag een online infovergadering over een zogenoemde zesling van nieuwe turbines in de Gevaertbuurt tussen de spoorweg en de E40.

Er zouden vijf turbines komen langs de spoorweg en ééntje dichter bij de snelweg. Het dossier is nog niet ingediend. De turbines zouden op het grondgebied komen van zowel Beernem als Oostkamp. Windmolenbouwers hebben het in West-Vlaanderen niet gemakkelijk om geschikte plaatsen te vinden.

Lees ook: