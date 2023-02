Plannen zwembad Bredene wijzigen niet, duikclubs dienen geen bezwaar in

De plannen voor het nieuwe zwembad in domein Grasduinen in Bredene blijven wat ze zijn. Het bad zal maximum 1 meter 80 diep zijn. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering met de gemeente, zwembadbouwer Lago en de Bredense watersportverenigingen.

Duikschool Diving team Medusa uit Bredene had gehoopt dat de plannen nog aangepast konden worden. Zij willen een zwembad van minstens 2 meter 20 diep. Volgens de burgemeester zou de bouw dan 600.000 euro meer kosten.En zou de gemeenten jaarlijks 50.000 euro extra moeten betalen aan zwembadbouwer Lago. Lago stelt voor dat de duikersclubs naar Brugge trekken voor opleidingen. De gemeente wil hier financieel in tussenkomen. De clubs wachten nu concrete voorstellen af en dienen toch geen bezwaar in bij de provincie tegen de plannen.

