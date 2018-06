Plastic attack in Brugge door milieubewuste klanten

Vandaag vonden overal in Vlaanderen ‘plastic attacks’ plaats. Een ludieke actie waarbij milieubewuste klanten na hun aankopen alle plastieken verpakkingen achterlaten in de supermarkt.

Op 28 verschillende supermarkten in België, waaronder de Delhaize van Brugge, hebben actievoerders ‘plastic attacks’ gedaan. Dat houdt in dat milieubewuste consumenten de plastic verpakking van hun aankopen in de winkel achterlaten. Op die manier willen ze de handelaars en producenten aansporen om overbodige verpakkingen te schrappen.

