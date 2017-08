Platform onderzoekt entreeprijzen pretparken

Het pretparkseizoen is in volle gang. De kosten van een dagje pretpark met het hele gezin kunnen flink oplopen.

Besparingsplatform Flipit België vond het daarom een mooi moment om de entreeprijzen van de 20 grootste parken in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk eens onder de loep te nemen.

Wat blijkt?

Dat het wat studiewerk vergt om prijzen te kunnen vergelijken. Het ene pretpark rekent het tarief voor volwassenen aan vanaf een bepaalde leeftijd, de andere vanaf een bepaalde lengte. De ene werkt met drie tarieven, de andere met vier.

Bij Plopsaland De Panne betaalt iedereen die groter is dan één meter het tarief van een volwassene: 35,99 euro. Kinderen tussen 85 cm en één meter betalen 9,99 euro. Wie kleiner is dan 85 cm mag gratis binnen.

In Bellewaerde in Ieper betaalt iedereen die groter is dan 1m40 het tarief van een volwassene: 33 euro. Kinderen tussen 1 meter en 1m40 betalen 29 euro, en kinderen kleiner dan een meter mogen gratis binnen.

In Boudewijn Seapark betaalt iedereen vanaf 12 jaar het tarief van een volwassene: 26 euro (online 23). Kinderen vanaf 1 meter groot tot en met 11 jaar betalen 22 euro (online 19). Kinderen van 85 cm tot 99 cm betalen 9,99 euro. Wie kleiner is dan 85 cm mag gratis binnen.

Als je het aantal attracties vergelijkt met de entreeprijs, is Plopsaland De Panne relatief goed betaalbaar: 0,68 euro per attractie. Bij Bellewaerde betaal je gemiddeld 1,01 euro per attractie. Boudewijn Sea Park komt hier als duurste uit de bus: 1,23 euro per attractie.