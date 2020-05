Pleintjes in Brugge worden opgesmukt

De metamorfose van de pleintjes moet van Brugge een charmante en levendige stad maken. Zo komen er meer terrasjes en meer groen. De Woensdagmarkt en de Mallebergplaats hebben al een nieuw uitzicht gekregen. Nu is het Kraanplein, aan het bekende café de Vuurmolen, aan de beurt. Mercedes Van Volcem , Schepen van Openbaar Domein Brugge: "Het ziet er hier niet zo netjes en gezellig uit. We creëren een volledig nieuw plein. Met nieuwe bomen, bloembakken en zitbanken daarbij. Dit moet een heel leuk pleintje worden in de binnenstad. Dat past in een groter pleintjesplan waarbij we de verharding voor een stuk wegnemen in de binnenstad."