Plexiglas mag niet op horecaterrassen, burgemeesters gedogen ze

Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gezegd in De Ochtend op Radio 1. Minder dan een dag voor de heropening van de terrassen was het voor cafés en restaurants nog onduidelijk of ze ook plexischermen mogen plaatsen tussen tafels om ze zo dichter tegen elkaar te zetten. Volgens het protocol dat verspreid is onder de horecazaken mag dat namelijk wel. In het nieuwe ministerieel besluit zal echter staan dat dit niet mag, zegt Van Quickenborne. "Plexiglas kan niet worden gebruikt. Zeker niet op dit moment. Bij gesloten terrassen is het risico op besmetting te groot", aldus de minister.

Burgemeesters niet van plan op te treden

Verschillende burgemeesters, waaronder die van Gent en Leuven hebben intussen hun ongenoegen laten blijken over die "last-minute" beslissing. Zo ook de Oostendse burgemeester Bart Tommelein. Dat liet hij weten in een tweet.

Trop is teveel en teveel is trop... handhaven plexiglas op buitenterrassen is geen handhavingsprioriteit in @StadaanZee dit weekend — Bart Tommelein (@Barttommelein) May 7, 2021

De politie van Oostende zal komend weekend focussen op openbare orde en veiligheid. "Wij vragen al weken om de terrassen te openen en dan komt men één dag voor de heropening met dergelijke aankondiging, terwijl er nog niet eens een Ministerieel Besluit is", aldus Tommelein. Ook in Brugge zal er geen controle zijn op plexiwanden. "Wij zullen daar soepel mee omgaan. We gaan terrassen niet aanbevelen om plexi te plaatsen, maar enige soepelheid is hier wel op z'n plaats. Vorige keer was plexiglas bijna overal nodig en nu is het plots verboden. Het MB is voorlopig nog niet gepubliceerd en we zijn een dag voor de heropening. We moeten daar rekening mee houden", aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

In Kortrijk volgen in het eerste weekend nog geen boetes voor plexiwanden op terrassen. "De politie zal dit weekend toezicht houden, sensibiliseren en inventariseren. Maandag volgt een evaluatie. De controle op plexischermen is geen prioriteit", zegt waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe.