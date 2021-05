Plexiglasschermen niet op horecaterrassen, burgemeesters gedogen ze

Minder dan een dag voor de heropening van de terrassen was het voor cafés en restaurants nog onduidelijk of ze ook plexischermen mogen plaatsen tussen tafels om ze zo dichter tegen elkaar te zetten. Volgens het protocol dat verspreid is onder de horecazaken mag dat namelijk wel. Het nieuwe ministerieel besluit zegt van niet.

Burgemeesters niet van plan op te treden

Verschillende burgemeesters hebben hun ongenoegen laten blijken over die "last-minute" beslissing. Zo ook de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Dat liet hij weten in een tweet.

Trop is teveel en teveel is trop... handhaven plexiglas op buitenterrassen is geen handhavingsprioriteit in @StadaanZee dit weekend — Bart Tommelein (@Barttommelein) May 7, 2021

Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde spreekt over een storm in een glas water. In zijn kustgemeente zal de politie alvast geen heksenjacht houden op uitbaters die toch schermen zetten. "

We begrijpen het niet goed", zegt burgemeester Vanden Bussche. "We hebben met de gemeente ruim duizend plexiglazen uitgedeeld om de horeca te helpen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, zijn deugd bewezen. Het is beter tegen een plexiwand hoesten dan in elkaars gezicht."

Ook in Oostende en Brugge zal er geen extra controle zijn op plexiwanden. "Wij zullen daar soepel mee omgaan. We gaan terrassen niet aanbevelen om plexi te plaatsen, maar enige soepelheid is hier wel op z'n plaats", zegt burgemeester Dirk De fauw.