In het IJzerbekken draait het vaarseizoen op volle toeren. Sinds het baggeren van de IJzer zijn er bovendien er geen beperkingen meer voor de grotere vaartuigen en dat merken de IJzervaarders in Diksmuide.

Sinds eind mei is de recreatieve vaart weer mogelijk op de Vlaamse waterwegen. Aangezien de Westhoek over zo’n zestig kilometer bevaarbare waterlopen beschikt, maken veel pleziervaarders van de gelegenheid gebruik om de toeristische regio via het water te ontdekken. Sinds de Ijzer uitgebaggerd is geweest, is ook die rivier goed bevaarbaar.