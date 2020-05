Pleziervaart vanaf 29 mei opnieuw toegelaten

Sinds 11 mei was watersport, onder bepaalde voorwaarden, opnieuw mogelijk. Vanaf vrijdag 29 mei zal ook de pleziervaart in Vlaanderen weer mogelijk zijn mits het respecteren van een aantal voorwaarden. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

"Onze waterwegen hebben ook tijdens de coronaperiode hun economische functie ten volle blijven vervullen. Naast de beroepsvaart krijgt nu ook de recreatieve vaart weer ruimte op het water, wat tegemoet komt aan de verzuchtingen van de sector", aldus minister Peeters.

De recreatieve vaart moet wel altijd de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van minstens 1,5 m afstand tussen elke persoon, behalve tussen personen die onder hetzelfde dak wonen.

Een aantal activiteiten blijven nog niet toegelaten, met name vaartochten met schipper, evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd regelmatige trainingen en lessen), wedstrijden en competities. Ook reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren kunnen niet.