Plop overhandigt 1.500 liter pompoensoep aan woonzorgcentra

Door deze ingrijpende maatregel mist het park de herfstvakantie, een van de populairste periodes bij bezoekers. Van de duizenden pompoenen, bedoeld als decoratie, werd maar liefst 1.500 liter pompoensoep gemaakt in samenwerking met Jeugdverblijf Merkenveld uit Zedelgem, die Kabouter Plop deze ochtend verdeelde onder verschillende woonzorgcentra.

"Door de verplichte sluiting zaten we uiteraard met tal van pompoenen op overschot. Om verspilling tegen te gaan, zijn we op zoek gegaan naar een leuke oplossing. Zo kwamen we op het idee om er pompoensoep van te maken en die bij de verschillende woonzorgcentra rond te brengen. Onze partners BelOrta, Quality Food Group en Allgro stapten met plezier mee in dit verhaal en leverden de overige soepgroenten aan.", aldus Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. “Hopper jeugdverblijf Merkenveld uit Zedelgem engageerde zich voor de bereiding van de heerlijke pompoensoep. Ze kregen hulp van organisaties Ter Dreve, Tordale, Valkennest, Oranje, Sint-Jozef en ’T Veldzicht die de afgelopen dagen alle pompoenen hebben versneden.”, zegt Van den Kerkhof.

Overige decoratie

De overige halloweendecoratie, waaronder chrysanten, maïskolven en strobalen schonk Plopsaland De Panne aan de Gemeente De Panne om de verschillende buurten tijdens deze bizarre tijden extra op te fleuren.