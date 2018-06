Plopsa De Panne waarschuwt voor valse mails

Het zou gaan om zogenaamde phishingberichten waarbij oplichters gevoelige informatie proberen te verkrijgen om het vervolgens te misbruiken. Mensen worden eerst opgebeld door het fictieve bedrijf ‘Dland World’, waarna ze een mail in hun mailbox ontvangen die hen verleidt tot de aankoop van een ‘DCARD Seizoenskaart’. Getroffen personen worden gevraagd hun gegevens te controleren en de kaart te bestellen door op een link te klikken.

“We kregen sinds gisteren verschillende meldingen van opmerkzame individuen, we willen iedereen waarschuwen en oproepen om mails van de afzender ‘Dland World’ niet te openen, niet op de links te klikken en in geen geval tot betaling over te gaan”, stelt Wim Wauters, Parkmanager van Plopsaland De Panne. “Dit is uiteraard een heel vervelende situatie. We raden mensen dan ook aan om abonnementen enkel via onze officiële website aan te kopen.”, zegt Wauters.

Plopsaland De Panne deed reeds aangifte van de feiten. De politie vraagt aan de getroffen personen om de originele mail niet door te sturen naar Plopsa. Dit in het kader van het onderzoek. Personen die toch overgegaan zijn tot betaling, worden verzocht om klacht in te dienen bij de lokale politie.