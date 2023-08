Plopsa stelt Carl Lenaerts aan als nieuwe CEO. Hij volgt daarmee Steve Van den Kerkhof op. De voormalig Plopsa-topman was door moederbedrijf Studio 100 aan de kant geschoven na berichten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Lenaerts zal vanaf oktober de leiding nemen. Hij was tot nu aan de slag als CEO bij Standaard Boekhandel en voordien in verscheidene leidinggevende functies bij Kinepolis, Club Brugge en in de banksector. "Plopsa is een uniek Belgisch bedrijf met als missie haar bezoekers magische momenten te laten beleven. Ik kijk ernaar uit om samen met het getalenteerd Plopsa-team aan de slag te gaan en de ambitieuze toekomstplannen te verwezenlijken", aldus Lenaerts.