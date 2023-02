Plopsa-medewerkers steunen CEO in open brief, parket start onderzoek

In een open brief, verspreid via een paginavullende krantenadvertentie, drukken medewerkers van Plopsa hun steun uit voor de CEO van het bedrijf.

"Vol ongeloof lazen en hoorden wij het voorbije weekend veel eenzijdige verhalen over onze werkgever en ons management", schrijven ze.

Plopsa, de afdeling van Studio 100 waarbij onder meer pretpark Plopsaland De Panne behoort, kwam afgelopen weekend onder vuur te liggen. In het bedrijf zou tirannie heersen en zouden pesterijen plaatsvinden.

Vooral CEO Steve Van den Kerkhof (48) werd aangewezen als de aanjager. Het parket opent een opsporingsonderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag, zo meldde Het Nieuwsblad maandag.

"Plopsa bestaat 23 jaar en als je zonder filter deze verhalen los op elkaar gooit, krijg je uiteraard een aangepaste versie van de realiteit", staat in de open brief, waaronder ruim 150 voornamen staan. Volgens hen wordt "een proces gevoerd in de media".

"Uiteraard willen we bij deze meer dan ooit Steve en ons management steunen en bedanken. Het is voor ons als team immers een voorrecht om er allen samen, dag in dag uit, voor te gaan. Voor de glimlach op het gezicht van onze bezoeker, in een veilige omgeving, daarvoor doen we het", besluiten ze.

Het parket opent een opsporingsonderzoek naar het mogelijk grensoverschrijdende gedrag.

Bekijk ook