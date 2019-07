Plopsa schenkt inwoners De Panne gratis abonnement

Het pretpark is 20 jaar oud en viert dat dus met een leuk cadeautje als dank voor de goede samenwerking. Enkel inwoners krijgen zo'n abonnement, niet de tweede verblijvers.

Schepen voor toerisme Cindy Verbrugghe (N-VA) reageert alvast opgetogen over het initiatief. "N-VA was tijdens de verkiezingscampagne al vragende partij voor een sterke betrokkenheid tussen het park en de bevolking. De mensen moeten weten wat leeft in het park en moeten het park in al zijn facetten kunnen beleven. Niet enkele de lasten, maar ook de lusten!. Met dit initiatief komt Plopsaland hieraan tegemoet."