Plopsa Village in De Panne gaat open

Het zijn dan ook vooral de typische kustkampeerders die naar de Plopsa-camping komen.

Plopsaland maakt van Camping Ter Hoeve een viersterrencamping met stacaravans, tenten en mobilhomes. En op termijn komen er ook vakantiehuisjes op het terrein. Het welkomgebouw, het sanitair en enkele sportvelden zijn nieuw. Het park en het Plopashotel zijn nog dicht, maar kamperen kan dus wel al. De reservaties lopen vlot. Al valt het wel op dat er minder families met kinderen geboekt worden, en minder verblijven voor één nacht.

Steve Van den Kerkhof, Ceo Plopsa: "Alles is door elkaar geschud. Het hotel staat in het park, de camping ernaast. De meeste mensen in de caravans komen één of twee keer per jaar op bezoek in het park. Maar ze hangen niet af van het park. De camping ook gesloten houden, zo onfair zijn. Dan zouden we heel veel mensen die één of twee keer op bezoek komen in het park uitsluiten. Daarom hebben we gezegd: 'We doen de camping open.' "