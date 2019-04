Plopsa waarschuwt voor mails met gratis tickets

Het zou gaan om zogenaamde phisingberichten waarbij oplichters gevoelige informatie proberen te verkrijgen om die vervolgens te misbruiken.

'Neem enkel deel aan acties via de officiële communicatiekanalen van Plopsa'

“We kregen sinds gisteren verschillende meldingen op Facebook van opmerkzame bezoekers en volgers en willen dan ook iedereen waarschuwen om dergelijke Facebookberichten niet te openen en in geen geval op de links te klikken,” stelt Sebastien Momerency, Marketing Director van de Plopsa Group. “We vinden dit uiterst belangrijk om te signaleren, zeker omdat we merken dat het phisingbericht al duizenden keren gedeeld werd. We raden mensen dan ook aan om enkel via de officiële communicatiekanalen van Plopsa of van partners aan wedstrijden en andere acties deel te nemen.”, zegt Momerency.