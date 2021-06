Plopsa zoekt dringend personeel, bonus tot 10.000 euro

Plopsaland De Panne is dringend op zoek naar ruim 500 medewerkers. Met de zomervakantie in aantocht en de mogelijke versoepelingen van de capaciteiten, kampt het park momenteel met een groot personeelstekort.

De Plopsa Group voert voor alle vaste vacatures ook opnieuw de "sign-on bonus" in. Hiermee wil de groep potentiële werknemers overtuigen om voor Plopsa te kiezen, door een bonus toe te kennen bij ondertekening van het contract. Die bonus kan, afhankelijk van het contract, tot 10.000 euro oplopen.

"Momenteel hanteren we 25 procent tot 35 procent van onze normale bezoekerscapaciteit in niet-COVID-tijden", klinkt het bij Plopsaland De Panne. "Maar als we vanaf augustus het signaal krijgen dat we opnieuw op volle capaciteit kunnen draaien, dan moeten we daar uiteraard klaar voor zijn", zegt Wim Wauters, parkmanager van Plopsaland De Panne.

Bonus werkt goed

Plopsaland De Panne is op zoek naar allerlei mensen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die attracties bedienen, de bezoekers te woord staan aan het onthaal, maaltijden helpen bereiden, zorgen dat het park netjes blijft en de shops uitbaten. Jobstudenten, seizoenmedewerkers en flexi-jobbers kunnen solliciteren via www.plopsajobs.be of kunnen zich elke werkdag tussen 10 uur en 16 uur aanmelden op de kantoren van Plopsa, vlak naast de ingang van Plopsaland De Panne, voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group, meldt vrijdag dat voor vaste functies de "sign-on bonus" opnieuw ingevoerd wordt, een incentive die wordt uitbetaald op het moment dat een nieuwe werknemer het contract ondertekent. "We stelden in het verleden vast dat het systeem van de sign-on bonus goed werkte. Helaas door de verschillende sluitingen waren we genoodzaakt om dit programma tijdelijk stop te zetten", aldus de CEO. De sign-on bonus wordt voortaan bij elke vacature vermeld op de jobsite van Plopsa.