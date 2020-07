De Plopsa Group heeft beslist om de maatregelen in de parken te verscherpen. Ook in Bellewaerde zal dat gebeuren.

Daar worden mondmaskers vanaf morgen verplicht voor alle bezoekers vanaf 12 jaar. In Plopsaland De Panne wordt ook het aantal bezoekers nog verder beperkt. Nog vanaf morgen gaan ze in Plopsa alle bezoekers registreren om contactopsporing makkelijker te maken. Ook in Bellewaerde in Ieper zijn ze daar in principe klaar voor. Wie een bezoekje plant aan een of ander attractiepark, moet sowieso op voorhand reserveren.