Plopsaland en nieuw Plopsa Hotel openen de deuren

Plopsaland gaat dan wel opnieuw open, maar beperkte bezoekerscapaciteiten, verplichte online reservatie op datum en extra hygiënemaatregelen blijven de norm. "We hanteren tussen 25 en 35% van de normale capaciteit, dit op basis van een dagelijkse evaluatie die we maken en waarin we de situatie, coronacijfers en eventuele nieuwe maatregelen grondig bespreken” vertelt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.

Nieuwe attracties

Naast de nieuwe maatregelen zijn er ook twee nieuwe attracties te vinden in het park: het verkeerspark van 'De Buurtpolitie' en de 'Nachtwacht-flyer'. Het verkeerspark is een educatieve attractie in het thema van de populaire VTM-reeks, waarbij kinderen het stuur in handen nemen en wegwijs worden gemaakt in het verkeer. Er komt ook nog een lessenpakket bij om leerlingen op een speels manier met de verschillende verkeersregels kennis te laten maken.

De voormalige attractie 'Flyer' heet voortaan 'Nachtwacht-flyer' en zit in een nieuw jasje. De figuren van de reeks nemen de bezoekers mee tot op een hoogte van 70 meter met zicht op het park, de omgeving en zelfs de zee.

Verder is er in het park extra communicatie en signalisatie te zien, zijn de wachtrijen langer gemaakt en worden er markeringen voorzien waarbij men per bubbel op voldoende affstand van anderen kan aanschuiven. Ontmoetingen met figuren, shows en evenementen gaan voorlopig niet door. De horecapunten zijn wel open, maar enkel buiten met tafelbedieing of voor take-away.

Plopsa Hotel

Afgelopen vrijdag opende het gloednieuwe Plopsa Hotel voor het allereerst de deuren, maar ook daar wordt het aantal gasten beperkt.

“We stellen momenteel enkel de grootste kamers en suites ter beschikking omdat bij slecht weer zowel ontbijt als diner, vanwege de huidige maatregelen, op de kamer genuttigd moeten worden en we de hotelgasten uiteraard voldoende ruimte willen geven om dit op een comfortabele manier te kunnen doen. Dat houdt in dat we gaan openen op 35% van de normale capaciteit. Bij goed weer zal het diner buiten doorgaan in de magische en exclusieve setting van het Prinsessia Kasteel” vertelt CEO Steve Van den Kerkhof.