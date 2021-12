Plopsaland gaat vroeger open, maar maakt zich zorgen

Pretparken lijken grotendeels gespaard te blijven door het overlegcomité. Plopsaland in Adinkerke is vandaag zelfs opengegaan, een paar dagen vroeger dan gepland. Niet toevallig in deze extra vakantieweek, en het pretpark lokte inderdaad veel gezinnen. Ondanks de kou.

Veel mensen nemen deze week een dag verlof omdat hun kinderen sowieso al verplicht thuis zijn. En Plopsaland speelt met een vervroegde opening in op deze afkoelingsweek. Het pretpark heeft binnen- en buitenattracties. Er is volk, maar een overrompeling is uiteraard onmogelijk. Steve Van de Kerkhof, Plopsaland De Panne: "Een succes? We hebben 2.500 mensen. We gaan er niet veel aan verdienen, we gaan er ook niet veel aan verliezen. We spreiden mensen en iedereen is op zoek om iets te doen, zeker om ook met kinderen eens buiten te komen. Daarvoor zijn wij een geschikte locatie."

Ondanks de koude temperaturen genieten veel kinderen van hun uitstap. Ook op oudejaarsavond is hier een avondopening voorzien, maar Plopsaland maakt zich duidelijk wat zorgen. "We zitten met een vol hotel, we moeten iets doen. We organiseren iets maar het is nu met twee woorden spreken. We overleven misschien het overlegcomité van vandaag. Maar dan komen er misschien nieuwe overlegcomités met opnieuw strengere maatregelen."

Vooral als straks alle indoorattracties weer dicht moeten, wordt het moeilijk om het winterseizoen in het buitenpretpark rond te krijgen.