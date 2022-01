Plopsaland geen voorstander van coronabarometer

De concertarena in Plopsaland is normaal goed voor 1400 mensen die genieten van een show. Sinds de zomer staat het grotendeels leeg. Openen voor 200 mensen hebben ze hier nooit gedaan. Plopsaland popelt om weer veilig te starten, maar is wel ongerust. "We hopen, maar we hopen ook niet teveel. Het is frustrerend he. Met die 200 zitjes kunnen wij eigenlijk niets doen en mensen haken ook af", zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsaland De Panne.

"Het wordt tijd dat het verandert en dat we leren leven met het virus. Ik denk dat het beter is dat men ter plaatse gaat kijken hoe het loopt, en dan oordeelt of iets open of gesloten moeten blijven. In plaats van in Brussel te zeggen, volgens de barometer mag je open of gesloten blijven. Ik ben niet zo'n grote fan van een barometer."

Coronasteun

Ondertussen blijkt dat Vlaanderen al 194 miljoen euro coronasteun heeft uitbetaald aan de culturele sector. Vlaams N-VA-volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser uit Knokke-Heist heeft die cijfers opgevraagd.

Van de corona-hinderpremie ging bijna 21 miljoen naar de culturele sector. Daarna kwam de compensatiepremie, nog eens 19 miljoen euro. Nog eens 47 miljoen euro ging naar de cultuursector op basis van omzetverliezen. Daarnaast was er een apart coronanoodfonds specifiek voor de cultuursector, alles samen dus 194 miljoen euro.