Plopsaland maakt pretpark rookvrij

Plopsaland maakt het pretpark in De Panne rookvrij vanaf komend weekend. Alleen nog in enkele rookzones mag je vanaf zaterdag een sigaret opsteken.

De overheid wil alle plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij maken en daar horen dus ook attractieparken bij. De regel geldt pas vanaf 2025, maar Plopsaland voert het rookverbod nu al in. In het pretpark in De Panne komen er vijf rookzones waar je nog roken, nergens anders.

“Ik ben blij met de initiatieven van de regering," zegt parkmanager Wim Wauters. "We moesten toch even de oefening maken om de regels ook effectief afdwingbaar te maken. Het ligt voor ons zeer moeilijk om in het park rond te lopen en mensen op de vingers te tikken.”