Plopsaland verkozen tot Meest Kindvriendelijke Pretpark

De Diamond ThemePark Awards zijn de oscars van de Belgische & Nederlandse pretparken. De awards worden uitgereikt op basis van onlinestemmen en een vakjury. Zo’n 47.000 mensen brachten hun stem uit voor de zevende editie van de awarduitreiking. De vakjury is samengesteld uit pretparkfans uit België en Nederland die minstens 20 parken per jaar bezoeken en dus echte pretparkspecialisten zijn.

Plopsaland

De belangrijkste prijs voor Plopsaland is ongetwijfeld die van 'Meest Kindvriendelijke Pretpark van België én Nederland'. “Het park is een droom voor kinderen van alle leeftijden.”, legt Patrick Joossens, organisator van de Diamond ThemePark Awards, uit. "Plopsaland De Panne heeft voor elke leeftijdscategorie enorm veel te bieden, gaande van een spannende tocht op Anubis The Ride of SuperSplash tot de vele attracties in Mayaland."

‘Anubis The Ride’, de stalen achtbaan in Plopsaland De Panne, won in de categorie ‘Beste Achtbaan van België’, en het Prinsessia Restaurant kwam als winnaar uit de bus binnen de categorie ‘Beste Restaurant van België’.

Bellewaerde

Ook Bellewaerde sleepte 3 prijzen in de wacht. Ontdek hier welke.