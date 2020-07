Plopsaland verscherpt coronamaatregelen

Plopsa voerde vanaf de eerste openingsdag maatregelen in om het pretparkbezoek zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Zo is er een beperkte dagcapaciteit en moet iedereen vooraf reserveren. In de parken zijn er in de wachtrijen wegmarkeringen gemaakt en er zijn ontsmettingsteams actief. Naar aanleiding van de stijgende coronacijfers en de extra richtlijnen vanuit de overheid heeft ook Plopsa beslist om de reeks maatregelen grondig uit te breiden.

Mondmaskers

De voorbije weken was het in bepaalde wachtrijen, attracties en winkels reeds verplicht om een mondmasker te dragen. Vanaf zaterdag worden die zones uitgebreid. Zo moet je ook bij de kassa’s en toegangspoortjes voortaan een mondmasker dragen. Ook in alle wachtrijen en binnenruimtes worden mondmaskers verplicht. Plopsa zal ook het dragen van een mondmasker tijdens het volledige bezoek aanraden. “Voor de restaurants volgen we uiteraard de voorschriften van de overheid.”, legt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof uit. “Mensen zullen zich in het restaurant dus enkel kunnen verplaatsen met een mondmasker, aan tafel is het niet verplicht.”

Registratie in restaurant en bij ticketaankoop

Vanaf zaterdag zullen mensen in het restaurant zich moeten registreren. Het park gaat zelfs een stap verder en zal alle bezoekers registreren bij aankoop van een ticket zoals ook in het park in Duitsland gebeurt. Dat maakt contact tracing veel makkelijker.

De voorbije weken waren er geregeld klachten te zien van parkbezoekers op sociale media. Ze klaagden onder meer over onvoldoende afstand aan de wachtrijen, de drukte en lege dispensers.