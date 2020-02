Plopsaland zoekt 2.250 werknemers op jobfuif

Tijdens de fuif kunnen sollicitanten in een ongedwongen sfeer kennis maken met de verschillende vacatures. "We zoeken echt allerlei mensen", vertelt parkmanager Wim Wauters. "Mensen die attracties bedienen, onze bezoekers te woord staan in het onthaal, maaltijden helpen bereiden, zorgen dat het park netjes blijft, de winkels uitbaten, enzovoort." Ook voor het Plopsa Hotel, dat dit jaar de deuren opent, worden nog werknemers gezocht. Daar zijn nog vacatures voor een job als receptionist, restaurantmedewerker en kamermeisje. Ook jobstudenten mogen zich aanmelden.

Omdat Plopsaland dit jaar zijn twintigste verjaardag viert, is er heel wat extra volk nodig. Zo zijn er tal van feestelijke activiteiten gepland zoals de opening van de nieuwe Dino Splash en een paaseierenraap. In totaal zoekt Plopsaland 2.250 mensen van wie 20 procent seizoensmedewerkers, 55 procent jobstudenten, 10 procent vaste medewerkers en 15 procent medewerkers voor het Plopsa Hotel. Wie aanwezig wil zijn op de jobfuif op 13 en 14 februari kan zich inschrijven via www.plopsajobdagen.be. Alle vacatures en studentenjobs zijn terug te vinden op www.plopsajobs.be.