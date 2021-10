Plopsa's Ride tot Happiness by Tomorrowland kaapt award weg

De nieuwe attractie 'The Ride to Happiness by Tomorrowland' in Plopsaland De Panne heeft de prijs gewonnen voor de beste Europese nieuwe rollercoaster.

Die titel wordt uitgereikt door het vakblad Kirmes & Park Revue. Die maakt jaarlijks een ranglijst op van de beste Europese attracties en parken. De tweede plaats ging naar 'Monster' in het Zweedse Gröna Lund. 'Kondaa' in Walibi Belgium eindigt op een derde plaats.

'The Ride to Happiness by Tomorrowland' werd begin juli voor het grote publiek geopend en is een absolute publiekstrekker. Het is de allereerste 'extreme spinning coaster' in Europa en de tweede attractie van dit type wereldwijd. Bezoekers worden twee keer gekatapulteerd naar een snelheid van maar liefst 90 km/u en gaan hierbij vijf keer overkop. De coaster heeft een totale lengte van bijna één kilometer en staat op z'n hoogste punt 35 meter boven de grond. 'The Ride to Happiness by Tomorrowland' is een investering van 17,5 miljoen euro.