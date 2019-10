Plots nieuw onderzoek in moord op Carmen (35)

Vandaag start in Brugge het assisenproces van Daniël D., een man van 38 uit Houthem (Komen). De 35-jarige man wordt verdacht van de moord op zijn echtgenote Carmen Garcia Ortega in Komen, nu 2,5 jaar geleden.

Nu blijkt dat op 5 september 2019 speurders opnieuw de wagen van het slachtoffer hebben onderzocht. Volgens de persoon bij wie de wagen gestald staat, hebben speurders het voertuig helemaal uitgekamd.

Op 10 januari 2017 werd het lichaam van de vrouw met Ieperse roots aangetroffen in de Handelstraat in Komen. Ze werd omgebracht na haar wekelijkse avondcursus Spaans. Carmen Garcia Ortega werd een aantal keer gestoken met een mes en lag in een grote plas bloed achter haar auto, met haar gezicht naar de grond. (lees verder onder de foto)

Drie maanden na de feiten werd haar man opgepakt. Na een ondervraging door de federale gerechtelijke politie en de onderzoeksrechter werd hij onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gsm-signaal van de man werd de avond van de moord opgepikt in de buurt van de plaats delict. Ook had een getuige een oude Ford Fiesta zien wegrijden, en de speurders vonden achter de woning van Daniël D. zo’n auto zonder nummerplaten aan. De verdachte houdt wel zijn onschuld vol.

Vandaag wordt de volksjury samengesteld. Op 8 oktober gaat het proces echt start. Daniël D. riskeert levenslang voor moord.

