Plots spoorloos verdwenen: wie zag Frank Lindlar na 15 juli?

Politie en parket zijn op zoek naar Frank Lindlar. Hij is afgelopen zomer laatste gezien in De Haan, zijn auto werd later verderop teruggevonden, maar sindsdien ontbreekt elk spoor.

Frank Lindlar (58) vertrok vrijdagochtend 15 juli rond vier uur 's ochtends, hij is voor het laatst gezien in de Nieuwdorpstraat in De Haan. Later die ochtend, kort voor zes uur, is zijn auto teruggevonden in de Driftweg in De Haan. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Frank Lindlar is 1m83 lang en normaal gebouwd. Hij heeft grijs haar en draagt een bril. Hij heeft de Duitse nationaliteit. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een bruine jas, een zwarte broek en donkere schoenen.

Hebt u Frank LINDLAR gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0.