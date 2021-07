Plug-in hybride Mini vat vuur tijdens inladen

In autogarage Monserez in Aalbeke heeft vanmorgen een plug-in hybride Mini Cooper Countryman vuur gevat.

De wagen begon plots te roken tijdens het laden. Werknemers reageerden alert en belden onmiddellijk de brandweer. Die kon het voertuig buiten plaatsen.

Na een tijd was er plots een kleine ontploffing en vatte de batterij vuur, met grote vlammen tot gevolg. Omdat zo’n brand pas helemaal dooft als alle energie uit de batterij is weggevloeid - iets wat uren aansleept - werd een waterdichte container ter plaatse gebracht. Die werd half gevuld met bluswater uit een tankwagen. Terwijl dat gebeurde, werd de Mini Cooper in de container gehesen. De wagen zal er nu een tijd moeten blijven staan, tot alle gevaar is geweken. (lees verder onder de foto)

De ongewone interventie leidde ook tot een evacuatie van het garagebedrijf. Enkele tientallen werknemers moesten het gebouw een tijdlang verlaten.