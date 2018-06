Pluimveebedrijf Lammens vraagt bescherming tegen schuldeisers

Het bedrijf kampt volgens de vakbonden met een hoge schuldenlast en doet daarom een beroep op de ‘wet rond de continuïteit van de ondernemingen’ (WCO). Dat is een wet die een onderneming tijdelijk bescherming biedt tegen de schuldeisers. Tijdens die periode van bescherming is er geen faillissement mogelijk en kan de ondernemer verder werken aan het herstel van zijn onderneming. De rechtbank moet zich wel nog buigen over de vraag.

Bij Lammens werken zo'n 160 vaste werknemers en ook heel wat tijdelijke krachten. Het bedrijf heeft onlangs fors gesnoeid in die tijdelijke krachten, zeggen de vakbonden. Nog volgens de bonden wil de directie zich focussen op de grotere klanten.