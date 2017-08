Pluimveehouders zijn kind van de rekening

Ze hebben dit voorjaar al de vogelgriep gehad. De vraag is nu hoe de pluimveehouders deze ramp zullen te boven komen. Zeker tien West-Vlaamse kippenbedrijven komen voor op de lijst van 57 verdachte bedrijven. Het is nu wachten bij wie het bestrijdingsmiddel fipronil is gevonden. In afwachting van de resultaten moeten alle eieren gestockeerd blijven en is het afwachten wat er mee moet gebeuren.

Schade

"Op vandaag is het heel moeilijk om alle economische schade in kaart te brengen, omdat alles nog niet heel duidelijk is", zegt Danny Coulier van de Vlaamse Bedrijfspluimveehouders. "Voor bepaalde individuele bedrijven is het zeker een schadepost net omdat we in die sector al wat meegemaakt hebben. Maar ook de menselijke kant is zwaar. Je moet je kippen toch onderhouden en je hebt geen inkomen". Volgens Coulier is er nooit iets mis geweest met de Belgische eieren. Maar de pluimveehouder betaalt nu de rekening van al de speculaties rond besmette eieren.