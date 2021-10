Plus 10 hectare bos rond Kortrijk, Roeselare & Tielt

West-Vlaanderen is -in vergelijking met de rest van Vlaanderen- bosarm. Maar daar probeert het Agentschap Natuur en Bos iets aan te doen. Tijdens de komende winterperiode komt er 10 en een halve hectare nieuw bos bij in de regio rond Kortrijk, Roeselare en Tielt.

Vijf bestaande bosdomeinen worden op die manier verder uitgebreid. Goed nieuws tijdens de Week van het Bos.

Een piepjong nieuw stadsbos in Roeselare is het Krommebeekbos. Dit bos is nog in volle groei, niet alleen in de hoogte maar ook in oppervlakte.

Boswachter Mathieu Foré: "Een bosje van een uitgroei tot 30 hectare. Nu hebben we al 10 hectare bebost, en deze winter gaan we nog 1,5 ha bij bebossen. Het is heel belangrijk, het vormt een buffer tussen de industrie en de dorpskern. Het is een aangename plaats om te genieten van de natuur. We staan hier aan de Beverseaardeweg, die groene strook zal deze winter bebost worden."

Extra bos in 5 domeinen

En niet alleen hier, maar vijf bossen in midden West-Vlaanderen worden deze winter uitgebreid. Het Krommebos in Roeselare krijgt er dus anderhalve hectare bij. Het Koekuitbos in Moorslede 5 hectare, Het Mortagnebos in Zwevegem 2 hectare. De Vorte Bossen in Ruiselede ook anderhalve hectare en tenslotte krijgt het Rhodesgoed in Izegem ook een halve hectare extra bosruimte.

Bovendien is zo’n nieuw bos aanleggen niet zo eenvoudig als het lijkt.

"Een verhouding is ongeveer een 70% bomen en een 30% struiken. Bomen zoals hier de eiken, ook struiken zoals Sparkenhout."

(lees verder onder de foto)

Weinig bos door verleden

En die uitbreiding van onze bossen is echt wel nodig. West-Vlaanderen is in vergelijking met andere provincies bosarm. De oorzaak daarvan ligt in het verleden.

"We hebben WOI gekend, de Westhoek, heel veel ontbost, ook in WOII. Daarbij hebben we ook polders, die zijn niet geschikt om te bebossen. Maar we hebben ook een geweldige economische ontwikkeling gekend", zegt boswachter Mathieu Foré.

Minister Demir heeft alvast de ambitie om tegen 2024 in totaal 4.000 hectare extra bos aan te planten.