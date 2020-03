P&O neemt geen passagiers meer mee vanuit Zeebrugge

Ze wil zich nu concentreren op het in stand houden van de goederenstromen tussen de Britse eilanden en het Europese vasteland, zo weten het transportvakblad Flows en Britse media. "Door de uitbraak van COVID-19 reizen er nog maar heel weinig passagiers en we kunnen deze normale operaties niet aanhouden", wordt CEO Janette Bell geciteerd in The Telegraph.

"P&O Ferries schort daarom de passagiersactiviteiten op en we richten al onze inspanningen op het behouden van de vrachttrafiek naar het Verenigd Koninkrijk." Door de beslissing zijn 1.100 werknemers in het Britse systeem tijdelijke werkloosheid geplaatst. De overheid betaalt 80 procent van hun wedde en P&O Ferries belooft de rest bij te leggen. De rederij vaart naar eigen zeggen 27.000 keer per jaar op acht routes tussen de Britse eilanden, België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan twintig schepen vervoert ze elk jaar 8,4 miljoen passagiers en 2,3 miljoen vrachteenheden.