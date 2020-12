Podcast Lonelyfoon als troostend kerstverhaal

Een telefoontje, een mailtje of een toevallige babbel kan voor heel wat mensen in deze coronatijd echt wel deugd doen. Eenzaamheid is er misschien wel meer dan ooit. Daarom bellen in heel wat gemeenten vrijwilligers mensen op om even bij te praten. Ook in Poperinge.

Het inspireerde Wim Chielens om er samen met Margot Derycke de podcast Lonelyfoon van te maken.

In de Bres in Poperinge zijn er 60 vrijwilligers die tijdens de eerste lockdown meer dan 1000 mensen opbelden. Om te vragen of ze hulp nodige hadden of gewoon voor een babbel. De vele verhalen inspireerden auteur Wim Chielens. Eerst zou het een theaterstuk worden samen met Margot Derijcke, maar dat kan nu niet.

"We hadden grote honger, we wilden iets doen. Dus heb ik Margot onmiddellijk bereid gevonden om mee te stappen in dat nieuwe verhaal van die podcast. Het blijft toneel spelen maar dan zonder beeld en zonder je lichaam. Het was even aanpassen maar tof om te doen", aldus Charlotte Devrekere van De Bres Poperinge.

De podcast "De Lonelyfoon' over een eenzame leraar Frans en vrijwilligster Magali, is een troostend kerstverhaal van bijna een uur. Het is te horen op verschillende podcastplatforms of op Spotify.