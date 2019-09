Podium Schippersweekend kleurt West-Vlaams

Het Schippersweekend in Lauwe was met zowat 5000 unieke bezoekers zo goed als uitverkocht. Zondag kleurde vooral West-Vlaams met de Johny Turbo Band, Yevgueni. en 2 Russian Cowboys.

Dertig jaar nadat de groep het voor bekeken hield, staat 2 Russian Cowboys weer op het podium met de muziek van toen, ooit op twee albums is uitgebracht. Luc Dufourmont: "We gaan niet de oude kost opnieuw opwarmen. We gaan gewoon weer tegendraads, zoals we zijn, een nieuw project lanceren. We zijn ook bezig met een opvolger voor ‘Geit geen geheugen gie” een bescheiden hit van ons. Iedereen kent het nummer, maar veel mensen weten niet meer van wie dat is."

Het nieuwe bestuur van het Schippersweekend heeft zich dit jaar met de buurt verzoend en afspraken gemaakt om overlast te vermijden. Jaron Dewitte: "We houden ons daar strikt aan. Alles verloopt goed. Voor zover ik weet zijn er geen klachten geweest. We wachten wel nog op cijfers van de politie."