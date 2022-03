Poelkapelle bouwt nieuwe school met buitenschoolse kinderopvang en sporthal

“De huidige school is gebouwd begin jaren 1920”, vertelt directeur Luc Vanbeselaere. “De school is dus 100 jaar oud en is dringend aan verbouwing toe. Als nieuwe ouders naar de school komen, dan kijken ze naar de infrastructuur en dan moet ik hen soms een beetje teleurstellen. Die nieuwe school hebben wij echt nodig.”

Bovendien komt er een nieuwe wijk in Poelkapelle. Momenteel volgen 170 leerlingen les in Vrije Basisschool ‘De Ooievaar’, maar die wijk zal het leerlingenaantal doen stijgen. De nieuwe school zal hierin voorzien.

(lees verder onder de foto)

Sporthal en buitenschoolse kinderopvang

In de nieuwe school komt een sporthal van 500 vierkante meter die ook toegankelijk is voor inwoners. “Het is de bedoeling dat de faciliteiten beschikbaar zijn voor alle inwoners van Langemark-Poelkapelle”, zegt burgemeester Dominique Cool.

Daarnaast zal er ook een buitenschoolse kinderopvang voorzien zijn in de nieuwe gebouwen. De oorspronkelijke plannen om die in de nabije kerk onder te brengen, zorgden jarenlang voor discussies in de gemeenteraad. Die plannen werden in 2019 afgevoerd.

Vier miljoen euro

Het project zal ongeveer vier miljoen euro kosten. De Kerkfabriek koopt de gronden aan een stelt die ter beschikking van de school. De gemeente geeft de school een renteloze lening van 1,2 miljoen euro.

“Het is de bedoeling dat de school er zou staan tegen eind 2024”, zegt burgemeester Cool.

Bekijk ook: