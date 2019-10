Poes onder motorkap herenigd met baasje

De poes die afgelopen week van Oostende naar Oostkamp was gereisd onder de motorkap van een auto, is herenigd met haar baasje.

Het was een garagist uit Oostkamp die afgelopen week de poes ontdekte onder de motorkap van een auto van een klant uit Oostende. De kat had zich heel klein gemaakt en zat in een hoekje, tussen de motor en de koelvloeistof.

De eigenaar van de wagen had zelf geen kat en dus lanceerde de garagist via sociale media een oproep naar de mogelijke baasjes van het dier. Met succes dus. De poes, zonder chip, zat ondertussen in een asiel, maar is nu herenigd met haar baasje, een vrouw uit Oostende. Eind goed al goed, al doet het asiel wel een warme oproep om je dier te laten chippen.

