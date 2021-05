Polen veroordeeld voor sigarettensmokkel

De feiten speelden zich vooral af in een loods in Elverdinge. De beklaagden kregen vier tot tien maanden celstraf met uitstel en in totaal ruim 126 miljoen euro boete, waarvan bijna 1,8 miljoen effectief. In november vorig jaar werd een trailer met ruim 5,3 miljoen sigaretten van het merk Richmond onderschept in de haven van Zeebrugge. Tijdens het onderzoek was de rol van een loods in de Ieperse deelgemeente Elverdinge toen al duidelijk geworden. Bij een tussenkomst in december werden daar 3,9 miljoen sigaretten van het merk Lambert & Butler aangetroffen. Ten slotte werden nog eens 600.000 sigaretten van hetzelfde merk ontdekt in een bestelwagen in Ieper. In totaal moesten negen mannen en een vrouw zich verantwoorden voor hun aandeel in de feiten. Voor hen werden gevangenisstraffen van vier maanden tot vijf jaar gevorderd. Bovendien eiste de douane geldboetes tot 25 miljoen euro. Daarnaast werden de beklaagden veroordeeld tot de betaling van 2,5 miljoen euro aan ontdoken accijnzen.

